A Mariupol le lunghe code per il pane. Andriushchenko: “È già ammuffito”

Resta complicata la situazione a Mariupol, città martoriata dai bombardamenti e senza una fornitura stabile di energia elettrica, acqua e gas. Dall'invasione russa, le vittime civili in città sono state oltre 20 mila, circa 50 mila coloro che sono stati trasferiti in Russia e 100 mila i residenti rimasti. Con le infrastrutture dei servizi pubblici danneggiate, così come scuole, asili nido, ospedali e condomini, gli aiuti umanitari russi costituiscono un'importante risorsa di approvvigionamento. Inevitabili le code per ricevere razioni di cibo. Ma il consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andriushchenko, denuncia: “Il pane è ammuffito” riporta l'agenzia Ukrinform.