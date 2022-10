La prima manifestazione nazionale degli iraniani a Roma: "Libertà per i nostri fratelli e sorelle"

In centinaia si sono radunati oggi a Piazza San Giovanni a Roma per dire basta alle violenze e agli obblighi della Sharia in Iran. La manifestazione organizzata a livello nazionale nella piazza simbolo dei diritti civili. “L'uso di armi chimiche è un crimime contro l'umanità. Perchè l'Europa rimane in silenzio?” si chiedono i partecipanti al corteo in cui campeggia lo slogan caro alla protesta “Donna, Vita, Libertà” “Jin Jiyan Azadi” in lingua farsi.

Tanti gli iraniani e le iraniane e non solo, che sono arrivati da tutta Italia e tante le associazioni che hanno aderito all’iniziativa, tra cui vi è Articolo21.

Anche nel resto del mondo si manifesta a sostegno del popolo iraniano insorto a dopo la violenta morte di Mahsa Amini, mentre la repressione in Iran diventa sempre più violenta. Sono oltre duecento i morti accertati dall’inizio delle proteste, secondo le cifre ufficiali ma molte di più secondo gli osservatori dei Diritti Umani.