Adidas rompe la collaborazione con Kanye West dopo alcune dichiarazioni antisemite

Dopo la casa di moda Balenciaga, anche la celebre multinazionale tedesca di abbigliamento sportivo Adidas scarica il controverso e provocatorio artista rap Kanye West.

Non è una decisione inaspettata: all’inizio del mese l'azienda aveva preannunciato che avrebbe riconsiderato i propri rapporti con il rapper noto come Ye, ex marito di Kim Kardashian, dopo che lui si era presentato all’ultima sfilata di ‘Yeezy’, la sua linea di abbigliamento per Adidas, indossando una maglietta con la scritta «White Lives Matter», uno slogan spesso usato dall’estrema destra americana in contrapposizione a quello del movimento per i diritti civili ‘Black Lives Matter’.

«I commenti e le azioni compiute da Ye di recente sono inaccettabili, odiose e pericolose e violano i valori di diversità e inclusione, rispetto reciproco ed equità della nostra azienda», ha spiegato Adidas, specificando che la produzione dei prodotti a marchio Yeezy è stata interrotta con effetto immediato.