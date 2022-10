Nei video girati prima del crollo alcuni ragazzi sembrano voler danneggiare il ponte

Alcune immagini girate sul ponte prima del crollo mostrano la quantita davvero impressionante di persone sopra la struttura, che era stata riaperta il 23 ottobre dopo degli interventi di riparazione. Non è dato sapere quale fosse il carico massimo sopportabile dal ponte sospeso e se fosse stato superato. In alcuni video si vedono ragazzi prendere a calci e strattonare le funi che tengono il paino di calpestio sospeso sull'acqua. No è chiaro se si tratti di un deliberato atto di sabotaggio, che però si sarebbe rivelato suicida o semplicemente un comportamento irresponsabile.