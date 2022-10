Alessia Piperno e il giallo del visto per il Pakistan

Nei video parla dell'attesa del visto per il Pakistan che non è ancora arrivato. A Teheran non sembrano volerle concedere altro tempo. Nelle immagini successive la si vede vicina al parcheggio dei bus, da dove vorrebbe partire per Islamabad. «Ma non ci sono bus perché c’è una festa religiosa in Iraq e tutte le corse sono state destinate a quella celebrazione». Fa tre chilometri a piedi da sola per raggiungere un bus, si ritrova senza visto e per strada. Finché non le si avvicina una persona che le offre un aiuto per ottenere un prolungamento del soggiorno. «Ci vediamo domattina e risolviamo il problema». Nel video successivo Alessia indossa un velo nero sul capo e sorridente annuncia di aver ottenuto altri trenta giorni di visto.