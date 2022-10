La sparatoria nell'asilo nido in Thailandia, 23 delle vittime sono bambini

Sono almeno 30 i morti, tra i quali anche 23 bambini, due insegnanti e un agente di polizia, nell'attacco in un asilo nido nella città settentrionale di Na Klang, in Thailandia. La polizia aveva emesso un mandato di perquisizione e cattura per il principale sospettato, un ex agente di polizia di 34 anni, che si pensava fosse in fuga ed armato di un fucile, una pistola e un coltello.

Si apprende invece che si sarebbe conclusa con un omicidio-suicidio la caccia all'uomo lanciata dalle forze thailandesi. L'uomo, un ex poliziotto di nome Panya Khamrab, si era dato alla fuga, ma secondo la polizia, dopo la mattanza nel centro per l'infanzia, ha ucciso la sua famiglia e si è poi suicidato.