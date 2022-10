"Amate sponde", un ballo intimo lungo lo Stivale tra immagini e musica

Alla Festa del Cinema, un racconto visionario e straordinario dell’Italia e del suo paesaggio fisico e umano. “Amate Sponde”, il nuovo film di Egidio Eronico è un’esperienza spettacolare di immagini e musica per scoprire il nostro Paese da una prospettiva insolita, come solo il Cinema sa fare.

Prodotto da Alessandro Carroli per EiE Film, Leonardo Baraldi per Schicchera Production e da Roberto Pisoni, Dino Vannini e Gaia Pasetto per Sky in coproduzione con Luce Cinecittà, il film si avvale della media partnership di storiche istituzioni culturali e scientifiche.