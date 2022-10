Uefa e Commissione europea insieme per l'ambiente e il risparmio energetico

“Become a fan of saving energy too”. E' lo slogan dello spot tv contro i cambiamenti climatici voluto da Commissione europea e Uefa. Andrà in onda in tutta Europa, negli stadi e in tv. I tifosi lo vedranno durante la Champions League Uefa maschile e femminile, l’Europa League e altre grandi competizioni.

La collaborazione tra la Commissione europea e Uefa non è una novità: è una partnership già sperimentata negli anni scorsi, e fondata sull'idea del calcio come forza di cambiamento positivo in tutta Europa.