Cade in disgrazia il paladino dell'Ucraina Elon Musk: rimosso dai cartelloni pubblicitari di Odessa

Si è rotto qualcosa tra l'Ucraina e Elon Musk e nella città di Odessa vengono rimossi i cartelloni pubblicitari con la sua faccia. Le polemiche nascono non solo per i satelliti Starlink forniti gratuitamente agli ucraini, e che ora per gli alti costi il miliardario vorrebbe far pagare il conto al Pentagono, ma per la sua proposta di pace. Cosa è successo? Musk ha detto la sua per giungere a un accordo tra Russia e Ucraina, puntato su tre punti: il riconoscimento della Crimea come russa; Un secondo referendum nei territori liberati dalle Forze Armate ucraine, sotto gli auspici dell'ONU; Lo status neutrale dell'Ucraina. Iniziative che non sono piaciuta all'Ucraina, tanto che il CEO di SpaceX è stato costretto a scusarsi.