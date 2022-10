Il Nobel per la pace a un attivista bielorusso e a due ong russe e ucraine

Il Comitato per il Nobel per la Pace ha scelto di premiare un attivista e due organizzazioni che si battono per i diritti umani in Bielorussia, Russia e Ucraina: l'attivista bielorusso Ales Bialiatski, l'organizzazione per i diritti umani russa Memorial e quella ucraina Centro per le libertà civili. "Ales Bialiatski è stato uno degli iniziatori del movimento democratico emerso in Bielorussia a metà degli anni '80. Ha dedicato la sua vita alla promozione della democrazia e dello sviluppo pacifico nel suo Paese d'origine", si legge nel comunicato del Premio Nobel, che ha ricordato come "le autorità governative abbiano ripetutamente cercato di mettere a tacerlo": "E' stato incarcerato dal 2011 al 2014. A seguito di manifestazioni su larga scala contro il regime nel 2020, è stato nuovamente arrestato. E' ancora detenuto senza processo. Nonostante le enormi difficoltà personali, Bialiatski non ha ceduto di un centimetro nella sua lotta per i diritti umani e la democrazia in Bielorussia".