Antonio Razzi a Rainews24: "Sicuramente posso ammorbidire Putin, sono a disposizione"

A Palazzo Madama c'è anche l'ex senatore Antonio Razzi. "Mi diverto a fare i Tik Tok o le dirette su Instagram. Mi piace stare vicino ai giovani", ha detto, spiegando poi di essere giunto "per ascoltare il presidente Berlusconi" e anche "Giorgia Meloni, l'ho sempre apprezzata, è una tosta. Non ha mai ricevuto regali da nessuno". Interpellato su sue precedenti dichiarazioni su Putin, ha detto: "Sono a disposizione perché conosco bene quelle zone, sicuramente lo posso ammorbidire. Solo così si può ottenere la pace non si può ottenere mai niente"