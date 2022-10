Arabia Saudita, iniziati gli scavi della megalopoli pedonale da 500 miliardi di dollari

Il video mostra il lavoro degli escavatori in azione nel deserto, all'interno della trincea dove dovranno essere costruire le fondamenta per la città lineare. Si tratta di “The Line” a Neom, una città futuristica, di fondazione, lunga 170 chilometri, alta 500 metri, ideata senza auto convenzionali né strade, dunque a zero emissioni di anidride carbonica, da vivere a piedi, e dal costo realizzativo stimato in 500 miliardi di dollari. Le immagini rilasciate da Ot Sky, l’azienda saudita che si occupa di fotografia aerea, mostrerebbero appunto l'inizio del cantiere.