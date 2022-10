Il camion dove erano stipati 6 stranieri, con il presunto "passeur" arrestato dalla polizia

La polizia di stato piemontese, ha arrestato un cittadino afgano, con l'accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: il fermo presso l’area di servizio “Gran Bosco” dell’A32, in direzione Francia: il personale del Settore Polizia di Frontiera di Bardonecchia, ha predisposto un articolato servizio di polizia giudiziaria, che ha permesso di ricostruire le fasi di arrivo di un gruppo consistente di stranieri irregolari presso la stazione ferroviaria di Salbertrand, e poi il loro spostamento nella vicina boscaglia, in attesa del momento propizio per il loro successivo caricamento a bordo dei rimorchi dei mezzi pesanti lasciati in sosta.

Un sistema progettato nei minimi dettagli: individuato il passeur afghano, la polizia ha rintracciato 6 stranieri - già rinchiusi all’interno di un rimorchio - ed altri 9 nelle immediate vicinanze dei mezzi, in attesa di essere collocati su altri rimorchi.

Gli autisti dei mezzi sono risultati estranei alla vicenda.