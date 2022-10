Arriva "Sono Lillo", la comica serie sul supereroe capace solo di mettersi in posa per le copertine

Presentata, tra battute e gag esilaranti, la nuova serie che vede il comico Lillo come protagonista e supereroe. "I poteri di Posaman sono improbabili e per questo, lui racconta un po' di me con le mie insicurezze e le mie paure. Un me stesso trasportato in un multi-verso", così Pasquale Petrolo, in arte Lillo, racconta il proprio singolare personaggio.

La serie tv "Sono Lillo", diretta da Eros Puglielli (Gli idoli delle donne, Copperman, Nevermind) e creata dallo stesso comico, è stata proposta alla Festa nella sezione non competitiva Freestyle. Il lavoro, diviso in otto puntate, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 5 gennaio 2023.

Lillo: "Interpreto un comico che arranca nella sua carriera e che funziona solo come Posaman, un supereroe che alla fine odia. Una cosa che poteva capitare anche a me se la mia carriera fosse andata in maniera diversa".

Accanto a lui nel cast ci sono Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo, Sara Lazzaro, Camilla Filippi, Marco Marzocca, Maryna, Paolo Calabresi e Anna Bonaiuto.