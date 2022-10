L'arrivo di Samantha Cristoforetti a Colonia: è in ottima forma, sorride e saluta

L'aereo che ha riportato Samantha Cristoforetti in Europa è atterrato a Colonia, dove si trova il centro di addestramento degli astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa). Ne dà notizia la stessa Esa e lo confermano le immagini. Nel video Astrosamantha appare sorridente e riposata, ed è scesa dalla scaletta dell'aereo salutando con la mano. Nella breve conferenza stampa l'astronauta ha dichiarato: “Mi sembra di essere partita ieri, questi mesi sono volati” ringraziando l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e l'Esa per l'opportunità che le è stata concessa. Dopo 170 giorni in assenza di peso, Cristoforetti trascorrerà le prossime settimane a Colonia per affrontare la riabilitazione e per mostrare i risultati degli esperimenti di fisiologia condotti sulla Stazione Spaziale nell'ambito della missione Minerva.