Arruolati russi seguono un addestramento militare dopo la 'mobilitazione parziale'

Le reclute russe si sottopongono a un addestramento militare dopo che il presidente Vladimir Putin ha ordinato una ‘mobilitazione di massa’ per sostenere il suo sforzo bellico in Ucraina.

Nel video si vedono i neo arruolati mentre si esercitano con gli esplosivi e sparano ai bersagli a Rostov.

Il 28 settembre, il ministero della Difesa del paese ha dichiarato che l'addestramento per i riservisti appena mobilitati era iniziato in tutta la Russia, in luoghi tra cui la regione di Rostov al confine con l'Ucraina e la penisola di Crimea, che è sotto il controllo della Russia dal 2014.