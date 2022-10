"Spero che da questo seme possa nascere un albero con radici molto forti"

Non credevo che la verità costasse così tanto”. Così John Shipton, il padre di Julian Assange, fondatore di Wilileaks e in carcere dal 2019 per aver rivelato documenti secretati su vari crimini di guerra. I nostri inviati Stefano Corradino e Marco Aquili lo hanno incontrato nell'ambito del Premio Morrione a Torino.