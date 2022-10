AstroSamantha in diretta dallo spazio pianifica il suo rientro sulla Terra

Durerà 20 ore il viaggio di ritorno dell'equipaggio Crew Dragon Freedom 4, del quale fa parte anche Samantha Cristoforetti, con Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins. Lo ha detto il comandante della Crew 4, Kjell Lindgren, nella conferenza stampa organizzata dalla Nasa in collegamento dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss).

Samantha Cristoforetti è la prima donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea e la prima donna europea comandante della Stazione Spaziale Internazionale. Con la missione ISS Expedition 42/Expedition 43 del 2014-2015, ha conseguito il record europeo e il record femminile di permanenza nello spazio in un singolo volo (199 giorni), quest'ultimo superato nel settembre 2017 dalla statunitense Peggy Whitson a sua volta superato nel 2019 dalla collega Christina Koch.

Prima della conferenza stampa, AstroSam aveva fatto circolare sui social un video in cui appariva con un cerotto sulla fronte, ma come sempre sorridente. Un video nel quale ha spiegato con l'aiuto di un giroscopio le capriole che la stazione orbitante compie nello spazio. E ai follower preoccupati per le sue condizioni di salute, ha risposto rassicurante l'Agenzia spaziale europea (Esa), che spiega come l'astronauta abbia solo preso una piccola botta ma sia tutto a posto.