AstroSamantha: "Mi sembra di essere partita ieri. Grazie all'Asi e all'Esa"

"Mi sembra di essere partita ieri, questi mesi sono volati", ha detto l'astronauta Samantha Cristoforetti, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), nella conferenza stampa tenuta subito dopo l'arrivo in Germania, a Colonia, dove si trova il Centro europeo di addestramento degli astronauti. Quindi ha ringraziato l'Agenzia Spaziale Italiana(Asi) e l'Esa per l'opportunità avuta.

“Ho avuto un equipaggio incredibile con cui ho trascorso 5 mesi e mezzo sulla stazione spaziale. È stato incredibile poter vivere su questa fantastica stazione spaziale per la seconda volta. Portare avanti la ricerca scientifica, le dimostrazioni tecnologiche a nome della comunità di ricerca europea, italiana e mondiale. È stato bellissimo avere l’opportunità di fare una passeggiata nello spazio, un mio sogno da molto tempo e sono felice di averlo potuto fare questa volta. E sono anche grata per il fatto di aver potuto rivestire dei ruoli di leadership sulla stazione spaziale internazionale”.

Poi una riflessione tutta personale: "È un momento dolce e amaro per me. Ovviamente sono felice perché sono tornata a casa, ma è stato un po’ triste salutare la mia casa nello spazio, la stazione spaziale, dove spero di poter tornare. E sono felice anche che l’Europa abbia fatto dei passi avanti. Abbiamo adesso delle pietre miliari importanti e spero che l’Europa sia sempre più presente, abbia sempre più ambizioni per quanto riguarda l’uomo nello spazio. Che sia un partner molto più equo con altri importanti attori e forse in futuro ci sarà anche un veicolo europeo. I nostri giovani colleghi potranno volare su un veicolo europeo, su un razzo europeo".

Astro Samantha trascorrerà le prossime settimane a Colonia per affrontare la riabilitazione dopo 170 giorni in assenza di peso e per i test post-volo relativi ad alcuni esperimenti di fisiologia che ha condotto sulla Stazione Spaziale nella missione Minerva.