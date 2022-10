La Lazio si impone per 2-0 in casa delll'Atalanta, nel posticipo dell'11/a giornata di Serie A. I gol di Zaccagni al 10' e di Felipe Anderson al 52'. Nel finale espulso Muriel nell'Atalanta. Con questa vittoria la squadra di Maurizio Sarri aggancia al terzo posto in classifica proprio quella di Gasperini.