Attacco alla base militare russa a Belgorod, parla il governatore locale: "Un evento terribile"

“Salve cari residenti della regione di Belgorod. Ieri è accaduto un evento terribile sul nostro territorio, un atto terroristico in una base militare. Molti soldati sono stati uccisi e feriti. Ovviamente voglio esprimere le mie parole di cordoglio alle famiglie di coloro che sono stati uccisi. Siamo al vostro fianco. Tra i morti non ci sono civili”, ha dichiarato in un video il governatore della regione di Belgorod Vyacheslav Gladkov. Intanto le autorità russe hanno ucciso i due cittadini della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) ritenuti responsabili della morte di 11 militari e del ferimento di altri 15.

“Il 15 ottobre due cittadini di un paese della CSI hanno commesso un atto terroristico nel campo di addestramento del distretto militare occidentale nella regione di Belgorod”, ha affermato il ministero. L'attacco è avvenuto durante una sessione di addestramento su armi da fuoco “con volontari che volevano partecipare all'operazione militare speciale in Ucraina” afferma il ministero. “Entrambi i terroristi sono stati uccisi” riferisce il ministero.