Autonomie, Unterberger: “Per ora nessuna fiducia a Meloni, l'orientamento è un voto contro”

“Il nostro orientamento è votare contro la fiducia a questo governo. Devono dimostrarci che hanno cambiato atteggiamento verso le minoranze linguistiche e verso l'Europa”, ha detto Julia Unterberger, capogruppo delle Autonomie al Senato, al termine delle consultazioni al Quirinale con il capo dello Stato Mattarella in vista della formazione del governo. “Ma non è detta ultima parola perché non sappiamo ancora chi saranno i ministri”, ha aggiunto rispondendo alle domande dei giornalisti. “Abbiamo detto a Mattarella che il risultato delle elezioni è chiaro ed è giusto che Meloni riceva l'incarico di premier ma abbiamo anche espresso le nostre preoccupazioni: noi siamo autonomisti e fortemente europeisti, e ci desta preoccupazione che il partito maggiore di governo sia sovranista, nazionalista e nel passato abbiamo avuto grandi problemi con esponenti di Fdi, che hanno difficoltà ad accettare i diversi, certe esternazioni da parte di Fdi per noi sono tutt'altro che accettabili. Quando ci dicono 'andate in Austria se avete da lamentarvi', o costringerci a esporre la bandiera italiana”. “Spero che avranno in futuro con noi un approccio più costruttivo, che questi toni appartengano al passato e che riusciremo ad avere una collaborazione anche con il partito di maggioranza nel governo”, ha concluso Unterberger.