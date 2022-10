Bakhmut sotto attacco russo da 4 mesi, ecco le linee difensive ucraine: armi, cuscini e devastazione

È stato Volodymyr Zelensky a spiegare cosa accade nell'Est dell'Ucraina, dove la situazione più difficile è vicino a Bakhmut, città vinicola e mineraria che era abitata da 70 mila persone. Per il resto continua il il presidente ucraino: “Persiste una situazione molto grave nelle regioni di Donetsk e Lugansk come nei giorni precedenti e in particolare a Bakhmut dove manteniamo ancora le nostre posizioni”. Qualche giorno fa, le forze separatiste sostenute da Mosca nella regione di Donetsk, hanno annunciato la conquista dei villaggi vicini Opytine e Ivangrad.