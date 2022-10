Ballando con le stelle, Lucarelli commossa dopo l'esibizione del fidanzato. "Selvaggia ha un cuore"

Sono brividi, emozioni difficili da controllare soprattutto in onda. E così a commuoversi questa volta è Selvaggia Lucarelli, inedita, che non trattiene le lacrime dopo l'esibizione del suo compagno Lorenzo Biagiarelli. Ai giudici di “Ballando con le stelle”, però, la baciata del fidanzato non è piaciuta particolarmente. Carolyn Smith chiede alla coppia più passione facendo ingelosire la Lucarelli. Fabio Canino rincara la dose: “Non era sensuale” e Guillermo Mariotto sottolinea “Era una baciata a distanza di pandemia”. Scherzosamente Lucarelli prova a difendere: “Se parti con un ballo troppo stretto, cambio la serratura della porta”. E poi ha continuato “non chiamateli coppia, sono un nucleo transitorio”.