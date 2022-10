Barbara Floridia a Giorgia Meloni: "Ci sorprenda Presidente, proprio perchè è una donna"

Il Movimento 5 stelle voterà contro la fiducia al governo. Lo ha annunciato nell'Aula del Senato Barbara Floridia. "Se vorrà aumentare il precariato e distruggere il Reddito di cittadinanza, disturberemo l'azione del governo. Mi auguro che il ministero della Difesa non sia il ministro della guerra e che il ministero della Famiglia non sia il ministero che stravolgerà i diritti civili", ha aggiunto. "Ci sorprenda - ha concluso rivolgendosi a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio - proprio perche' e' una donna".

"Ha parlato dell'uso del contante facendo il confronto dell'Italia con altri paese, non regge perché hanno altre strutture. Comunque, se vuole farlo, lo faccia anche per il rdc e il salario minimo". L'esponente pentastellata interviene anche sull'uso del maschile per declinare il termine presidente o premier, "a volte la scelta di un articolo non è una sfizieria grammaticale ma anticipa un pensiero. Molto spesso la grammatica da vita a pensieri che poi diventano azioni e norme".

"Le sue linee programmatiche sono manchevoli anche della sostanza sulla sostenibilità ambientale. Avete giurato sulla Costituzione che oggi si è arricchita di due parole, ambiente e futuro, due parole che nel suo discorso sono mancate. E non ci dica che la guerra dovrà farci retrocedere".