Berlusconi a Meloni: "Forza Italia lavorerà al suo fianco con impegno e lealtà"

"Signora presidente del Consiglio, Forza Italia lavorerà al suo fianco con impegno e con lealtà per realizzare il programma sul quale abbiamo avuto la fiducia degli italiani". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sottolineando che "è per me un motivo di soddisfazione prendere la parola in Senato dopo 9 anni e farlo proprio quando il popolo italiano ha scelto ancora una volta di affidare il governo del Paese alla coalizione di centrodestra".

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, gli aveva dato la parola con un "bentornato". Berlusconi, in dichiarazione di voto sulla fiducia al Governo Meloni, ha ribadito che "noi oggi voteremo convintamente la fiducia. E da domani lavoreremo con lealtà, passione e spirito costruttivo per realizzare il nostro programma".

Per quanto riguarda la vicenda internazionale Berlusconi ha detto: "Di fronte all'attuale situazione internazionale non possiamo ribadire le linee della nostra politica estera e cioè la nostra solidarietà con l'occidente. Sono sempre stato un uomo di pace, i miei governi sono sempre stati per la pace, sempre in pieno accordo con la Nato, l'Ue e gli Stati Uniti".