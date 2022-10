Berlusconi commenta l'elezione di La Russa: "C'è stato un veto, eletto con i voti di Matteo Renzi"

Silvio Berlusconi, in Senato, dice che “sapevamo già che La Russa lo avrebbero votato Renzi, Azione e i senatori a vita” ma il Terzo Polo insieme fa solo 9 senatori, poco più della metà, e sicuramente i senatori a vita Piano e Napolitano non hanno votato. Renzi, da parte sua, è sibillino: “Torno a dire che se Letta non ci avesse fatto fuori dalla coalizione Ignazio La Russa non sarebbe presidente del Senato. Il responsabile di tutto questo insisto è solo Enrico”. Rimangono dunque M5S, Pd e Misto, per lo sgomento di molti: “Chi nell'opposizione ha votato il nostalgico del Ventennio?” si chiede il neoparlamentare dei Verdi Angelo Bonelli. Per Antonio Misiani, del Pd “è triste e sconcertante che una parte dell'opposizione - facilmente individuabile - abbia aiutato la destra ad eleggere il Presidente del Senato. Evidentemente stanno lavorando a qualche spregiudicato accordo sottobanco”.