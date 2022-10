Berlusconi torna sulla diatriba (sedata) con Meloni: “Giorgia mi ha chiesto di farle da Consigliere”

“In Forza Italia c’è una profonda amarezza, perché a parità di elettori con la Lega, nei collegi uninominali ci ha portato ad avere 20 deputati e 10 Senatori di meno. Noi per questo l’altro giorno abbiamo voluto dare un segnale, per chiedere pari trattamento con la Lega. Eravamo tutti convinti di votare La Russa, ma al secondo turno, poi la sinistra avete visto tutti cosa ha fatto. Non c’era però né scostamento sul programma, né su altro. Con Giorgia Meloni abbiamo parlato di programma e delle cose da fare, io sarò il suo consigliere, e sono a disposizione. Per il resto sono tutte invenzioni, anche riguardo ai miei figli”, ha dichiarato Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia, entrando a Palazzo Madama a Roma.