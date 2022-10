Bisarca contromano e in corsia di sorpasso sulla A26: bloccata in tempo dalla Polstrada

La Polizia di Stato è intervenuta sull’autostrada A/26 nei pressi del comune di Castelletto D’Orba (AL) per fermare un veicolo industriale che - nella notte intorno all'1:45 - viaggiava pericolosamente in senso di marcia opposto, percorrendo la corsia di sorpasso. Gli agenti di Ovada, con non poche difficoltà, sono riusciti a fermare il veicolo, una bisarca straniera di nazionalità della Repubblica Ceca, sulla corsia di emergenza: il conducente, un ucraino diretto verso la Spagna, è stato sanzionato.