40 anni fa l'attentato alla sinagoga di Roma. Una ferita ancora aperta

40 anni fa, il 9 ottobre 1982, l'attentato alla sinagoga di Roma, un attacco terroristico rimasto pressoché impunito e una ferita ancora aperta nella coscienza civile del Paese. Rimase ucciso Stefano Gaj Taché, aveva solo due anni. Quaranta furono i feriti. Un anniversario che è anche una sollecitazione a squarciare il velo di ipocrisia che circonda questa tragica vicenda.

“Il silenzio che urla”, è il titolo del libro appena pubblicato da Gadiel Gaj Taché fratello del piccolo Stefano. Anche Gadiel quella mattina rimase gravemente ferito. Per anni ha consultato documenti declassificati e la tesi che emerge dal suo libro è inquietante. “Ad oggi – scrive - non vi sono prove certe che vi sia stato un accordo tra lo Stato italiano e il terrorismo palestinese di quegli anni. Dentro di me ne sento la certezza, ma un’altra parte di me si rifiuta di crederci”. Emanuela Bonchino lo ha incontrato proprio davanti al Tempio Maggiore di Roma.