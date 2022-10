Bonomi: l'energia è fondamentale per imprese e famiglie. Serve un accordo per tutti gli Stati membri

“Il tema dell'energia è un tema molto importante in questo momento per imprese e famiglie” dice da Bruxelles al Tg1 il presidente di Confindustria Carlo Bonomi che chiede una soluzione che vada bene a tutti gli stati dell'Unione Europea. Per quanto riguarda il discorso di Giorgia Meloni alla Camera, Bonomi esprime apprezzamento per l'affermazione della collocazione internazionale del nuovo governo in Europa e nell'Alleanza atlantica e perché la presidente del consiglio ha messo al centro del dibattito il tema del lavoro.