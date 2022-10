Bufera sulla giornalista della Bbc Martine Croxall: in onda gioisce per il forfait di Johnson

E' bufera su uno dei volti più noti di Bbc News: la veterana anchorwoman Martine Croxall è finita sotto inchiesta disciplinare da parte dell'emittente pubblica britannica per una "potenziale violazione dell'imparzialità" con tanto di sospensione dalla conduzione di programmi. L'accusa è quella di aver apertamente gioito nel corso di “The Papers”, consueta rassegna stampa da lei condotta, commentando la notizia sull'ex premier conservatore Boris Johnson che ieri sera ha rinunciato alla corsa per la successione Tory alla dimissionaria Liz Truss, vinta oggi da Rishi Sunak.

Croxall non ha fatto nulla per celare quelle che sembrerebbero le sue preferenze politiche. Nella sua introduzione al programma iniziato alle 22.30 ha infatti affermato: "Beh, è tutto molto emozionante, vero? Benvenuti nel nostro sguardo al futuro su ciò che i giornali ci porteranno domani. Posso essere così entusiasta? Beh, lo sono".

Parlando poi con i suoi ospiti giornalisti delle prime pagine dei quotidiani ha sottolineato che di sicuro non avevano già la notizia sul forfait di Johnson arrivata circa un'ora e mezza prima. Croxall è andata però oltre quasi auto-accusandosi. Rispondendo a una battuta su Johnson fatta da un ospite ha detto: "Probabilmente non dovrei ridere. Probabilmente sto infrangendo una regola dell'imparzialità ridacchiando". Infatti sono arrivate le proteste dei telespettatori sui social media e anche quelle di molti deputati conservatori che hanno rilanciato l'accusa mossa in passato contro i giornalisti dell'emittente di non essere imparziali.

L'ex ministra della Cultura e fedelissima di Johnson, Nadine Dorries, ha affermato su Twitter che questa è la dimostrazione di un pregiudizio diffuso nell'emittente. La Bbc è dovuta intervenire prendendo provvedimenti sulla sua giornalista e ricordando che "è fondamentale mantenere gli standard editoriali più elevati". Si è anche cercata una giustificazione affermando che non è chiaro se Croxall si riferisse alla rinuncia di BoJo o al rapido evolversi delle notizie politiche nel Regno Unito. Resta comunque un fatto grave che non a caso ha portato a un approfondimento disciplinare e a nuove critiche contro la Bbc.