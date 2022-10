"Io vengo dallo sport", il concorso per premiare l'inclusione

Un video che riporti il proprio percorso sportivo, che lo racconti attraverso la chiave dell'integrazione. E' il cuore del contest #iovengodallosport rivolto a tutti i giovani calciatori e alle giovani calciatrici delle scuole calcio, nonché agli studenti e alle studentesse delle scuole primarie e secondarie di tutta Italia.

L'iniziativa è entrata nel vivo. Una selezione sviluppata nell’ambito del Progetto “Sport e Integrazione”, realizzato da Sport e Salute e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; e nel quadro della campagna “Io vengo dallo sport” per la promozione del “tifo positivo” e della cultura dell’inclusione in sinergia con la Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Compilando il form sul portale www.valorinrete.it/iovengodallosport, calciatori, studenti, tecnici e insegnanti potranno partecipare al contest e condividere la propria storia attraverso l’elaborazione di un video della durata massima di 15 secondi. Il contenuto dovrà essere caricato nell’Area Scuole del portale valorinrete.it entro e non oltre 15 Febbraio 2023.

Al termine del contest i video verranno esaminati da una Commissione per determinare le scuole / scuole Calcio prime classificate a livello provinciale. Entro il mese di aprile 2023 verrà effettuata la comunicazione e la premiazione dei vincitori provinciali, e l’assegnazione di tre spazi di gioco attrezzati per l’integrazione. Tra tutti gli istituti scolastici / scuole Calcio vincitori verranno selezionate quelle realtà appartenenti a contesti disagiati quanto a disponibilità di spazi e attrezzature sportive. La Commissione selezionerà tre istituti scolastici / scuole calcio, una per ciascuna zona (Nord, Centro e Sud Italia), nei quali verranno realizzati degli spazi di gioco attrezzati per l’integrazione.