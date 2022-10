Roma - Napoli 0-1, la sintesi della partita

Il Napoli si impone 1-0 all'Olimpico sulla Roma grazie ad un eurogol di Osimhen che gela lo stadio Olimpico a dieci minuti dalla fine della sfida. Grazie a questo successo la squadra di Spalletti si porta sola in vetta alla classifica di Serie A con 29 punti mentre la Roma resta quinta a 22 punti. Per il Napoli è l'11esima vittoria consecutiva tra Serie A e Champions League, solo una volta i partenopei lo avevano ottenuto con Ottavio Bianchi in panchina.