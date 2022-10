La sorpresa di Immobile a Carol, piccola calciatrice della Roma, ma tifosa della Lazio

“Tengo per la Lazio perché la tifa papà”: la fede biancoceleste è una questione di famiglia per Carol, 7 anni, grande supporter della squadra di Maurizio Sarri, ma calciatrice della Roma. Il padre Fabrizio racconta che a 6 anni già palleggiava; quindi è iniziata la ricerca di una scuola calcio terminata con il provino nei giallorossi che nei ranghi prevedono anche la sua categoria.

Non poteva credere ai propri occhi, Carol, quando ha visto davanti a sé capitan Ciro Immobile. Per la bambina un'emozione forte, palpabile. Il bomber le ha regalato la maglia e poi ha sfidato padre e figlia in una partita ai videogame. Immobile si è imposto anche col joystick tra le mani; a tifare per lui - epilogo piuttosto prevedibile - la piccola Carol che ha simpaticamente voltato le spalle al padre.