De Rossi porta un po' di Roma alla Spal. L'esordio canoro a Ferrara

Non solo schemi e strategie. Daniele De Rossi si affida anche alla tradizione musicale, in questo caso romanesca (non sarà un caso…) per motivare lo spogliatoio della Spal. Dopo l'esonero di Roberto Venturato, l'ex capitano giallorosso è da pochi giorni il nuovo tecnico degli estensi, e si è presentato a giocatori e staff con un'esibizione canora che ha strappato sorrisi e applausi.

De Rossi prepara la sfida che vedrà la squadra di Ferrara ospite del Cittadella. Obiettivo vittoria contro una diretta concorrente per rilanciare le ambizioni della squadra, ora al 14esimo posto. Entrambe le compagini sono a 9 punti ad appena una lunghezza dalla zona calda.