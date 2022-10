Calenda svela retroscena sull’affresco in sala Maccari: "Mi chiamano senatore, penso a Cicerone"

“Prima tappa in Senato. Una grande emozione essere in sala Maccari di fronte al quadro che rappresenta l’intervento di Cicerone contro Catilina”, ha dichiarato Carlo Calenda postando sui social il video del suo primo giorno. “Io sono un grande appassionato di storia romana antica” e dal Senato “nasce il concetto stesso di Repubblica”, ha spiegato il leader di Azione subito dopo essersi accreditato come neo-senatore. Il “Senato della repubblica, per me, dal 509 a.C. in poi, cioè quando sono stati cacciati i tarquini, è diventato il punto di riferimento della Repubblica e lo è stata nel corso degli anni fino al 27 a.C. con Augusto” quando “È stato il momento più alto della civiltà umana. Da questo punto di vista per me è una grandissima emozione e cercherò di onorare. Mi fa molta impressione quando mi chiamano senatore, penso a Cicerone, ad Appio Claudio Cieco”, ha ricordato.