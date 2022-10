Canadair precipitato sull'Etna, la ricostruzione dell'incidente: “Aereo frantumato in mille pezzi”

Sospese a causa del buio le ricerche dei due piloti dispersi nella tragedia del Canadair precipitato e poi esploso a Linguaglossa, in provincia di Catania. Sul luogo dell'incidente, la vallata Calcinera, è comunque rimasto un picchetto di volontari della Protezione civile e dei soccorritori a presidio dell'area. La protezione civile regionale, intanto, esprime “vicinanza umana e debito istituzionale” nei confronti dei due piloti.

La Uil Sicilia e Area Vasta, guidata da Luisella Lionti, esprime cordoglio per le vittime dell'incidente alle pendici dell'Etna: “Ancora oggi a perdere la vita sono due lavoratori. Non è possibile andare a lavorare e non fare più ritorno a casa. Diciamo basta a questa strage silenziosa e ribadiamo che la sicurezza è fondamentale. Si deve salvaguardare la vita di tutti i lavoratori”.