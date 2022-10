Capi del battaglione Azov ritrovano le famiglie in Turchia: le immagini dal forte contenuto emotivo

Abbracci, baci, volti felici e commossi di famiglie ritrovate: in un video postato dal presidente ucraino Volodymir Zelensky si vedono i capi del Battaglione Azov che hanno difeso l'Azovstal, liberati dalle prigioni russe, ma bloccati in Turchia in base agli accordi per il loro rilascio, incontrare i loro cari e ricevere medaglie al valore. Il capo dell'ufficio del presidente ucraino, Andriy Yermak, è riuscito a organizzare un incontro dal forte contenuto emotivo, al quale ha presenziato anche Olena Zelenska, la moglie del presidente. “Un incontro molto atteso - ha commentato il presidente. I comandanti di Azovstal hanno visto i loro parenti per la prima volta dopo il rilascio dalla prigionia russa. Non ci fermeremo finché non avremo riportato tutta la nostra gente a casa. Ognuno è assolutamente importante. Perché siamo ucraini.