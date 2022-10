Carlo Calenda: “La nostra sarà un'opposizione senza sconti”

“La nostra opposizione sarà non pregiudiziale fino a quando saranno rispettate due cose: il collocamento italiano nel mondo, in Ue e con i partner atlantici e sui diritti. Su questi due temi nessun compromesso per noi è possibile. Se la nostra sarà una opposizione costruttiva sui temi dell'economia, sociali e del lavoro, non lo sarà sulla collocazione internazionale”, ha dichiarato Carlo Calenda al Quirinale con la delegazione Azione/Iv dopo le consultazioni. Il leader di Azione ha anche criticato a dichiarazione della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola che ha detto di non avere dubbi sull'atlantismo di Tajani e Berlusconi: “Credo sia un'uscita fuori luogo, una caduta di stile”.