Censure, fake news: le sfide dell’informazione 2022 in un confronto internazionale a Londra

In una conferenza internazionale organizzata dalla Thomson Reuters a Londra - con centinaia di partecipanti – è intervenuto in video anche il giornalista russo Dmitrij Muratov, premio Nobel per la pace 2021, che ha ricordato l'importanza di una stampa libera per la democrazia. Ha seguito il lavori della conferenza il corrispondente da Londra Marco Varvello