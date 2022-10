Che cos'è l'imperfezione? Facciamocelo dire dagli influencer

Internet Festival, edizione numero 12, ha scelto l’hashtag #imperfezione per raccontare i tempi che stiamo vivendo. Perché anche le macchine sbagliano, così come programmi e algoritmi. Perché gli errori (anche di sistema) portano a una evoluzione meno idealizzata e più umana.

Questa edizione della rassegna nata nella patria dell’informatica e di Galileo parte dall’imperfezione che affronterà argomenti come lo sport con il calcio connesso, il metaverso e gli nft ma soprattutto per dare voce ai giovani con i T Tour, laboratori digitali di sperimentazione dedicati alle scuole.

Si comincia quindi con la sfida tra Millennials e GenZ: “Giovani e Rete, imperfezioni e perfettibilità”: un dialogo a più voci per parlare della Rete che è il territorio di confronto dei ragazzi che, dentro il digitale, ci sono nati.

Chi sono

Wikipedro (Pietro Resta) è un fiorentino verace, nato e cresciuto sotto il campanile del Giotto. Da qualche anno su Facebook ha cominciato a raccontare le mille storie e le tante meraviglie artistiche di Firenze con il piglio ironico e scanzonato tipico dei toscani. Su Facebook lo seguono 250 mila persone, altre 171 mila sono suoi follower su Instgram. Di recente ha pubblicato il libro “Non sei mai stato a Firenze se... 4 passeggiate fuori dai soliti giri turistici”.



Stefano Quaglierini è invece di Staffoli, frazione di Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa. A 26 anni è dottore in enologia e intagrammer con più di 330.000 followers su @italianlandscapes e oltre 115 mila come wine influencer su Instagram @italian_wines e TikTok. Sogna di rendere il vino affascinante e comprensibile a tutti.