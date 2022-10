Chiara, 18 anni e un sogno nel cassetto: studiare per aiutare le persone con disabilità

Ha soli 18 anni Chiara e da oggi è un esempio, un modello per tanti giovani italiani: questa mattina, al Quirinale, Chiara Montaguti è stata premiata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella come Alfiere del lavoro insieme ad altri 24 giovani che si sono distinti per l'impegno e la dedizione nello studio e nella vita scolastica.

Chiara è originaria di Ravenna e frequenta la facoltà di Ingegneria meccatronica a Bologna; nel tempo libero insegna ballo liscio e per divertirsi fa anche la majorette nella banda della sua città. Tra i suoi progetti futuri c’è il desiderio di conseguire una laurea magistrale in Intelligenza artificiale in lingua inglese.

L’emozione provata oggi al Quirinale è grande, ma ancor di più lo è la speranza di realizzare un sogno che Chiara ha vissuto sulla sua pelle: entrare nel mondo della ricerca per sviluppare degli apparecchi che siano in grado di aiutare le persone affette da disabilità, come suo fratello affetto da sindrome di Asperger, a svolgere le attività della vita quotidiana nella maniera più semplice.