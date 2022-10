"Come l’Occidente vorrebbe la Russia con le sanzioni, com'è nella realtà": il video propaganda russo

“La Russia ha iniziato una nuova fase dell'escalation della guerra in Ucraina e per questo sono necessarie nuove sanzioni contro Mosca”, ha chiesto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento ai leader del G7. E mentre sul tavolo ci sono possibili pacchetti di sanzioni nei confronti della Russia, Mosca risponde a Kiev e all'Occidente con un video della propaganda che inneggia alla “Grande Padria Russa”.