Comportamento antisportivo dell'atleta turco: tenta di coprire la bandiera armena e non dà la mano

L'ostilità tra Turchia e Armenia si riversa sullo sport. Durante il campionato europeo di sollevamento pesi under 20 in Albania, il due volte campione del mondo giovanile Garik Karapetyan è stato protagonista insieme a Emre Ozturk, l'atleta turco arrivato secondo, di un siparietto poco edificante. In particolare il turco tenta di coprire la bandiera armena con un gesto di stizza, subito restituito dal collega, poi Karapetyan cerca di stringergli la mano - subito dopo l'inno dell'Armenia - ma Ozturk rifiuta. I due si congedano con una spinta: Karapetyan reagisce così e lascia il podio.