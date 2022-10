Con l'acchiappasogni nello spazio: Nicole Aunapu Mann è la prima donna astronauta nativa americana

Nicole Aunapu Mann, Wailacki delle tribù della Round Valley nella California settentrionale, ha mostrato l'acchiappasogni che ha portato con sé nello spazio, un regalo d'infanzia della madre che le è sempre stato caro. Il piccolo cerchio tradizionale con le piume è usato per offrire protezione e l'astronauta ha detto che le ha dato forza nei momenti difficili.

"È difficile non rimanere tutto il giorno nella cupola a guardare il nostro pianeta e quanto sia bello, delicato e fragile contro il nero più nero che abbia mai visto - lo spazio - sullo sfondo", ha detto l'astronauta, prima donna nativa americana nello spazio, parlando della visione della Terra dai 420 chilometri di altezza della Stazione Spaziale Internazionale: “Le emozioni sono travolgenti”.

Nell'intervista rilasciata a Associated Press dalla ISS Mann ha anche sottolineato quanto sia importante riconoscere che a bordo ci sono tutti i tipi di persone: “Questo mette in evidenza la nostra diversità e quanto sia incredibile quando ci uniamo come specie umana, le cose meravigliose che possiamo fare e che possiamo realizzare”. Attualmente la stazione ospita tre americani, tre russi e un astronauta giapponese.

L'astronauta è arrivata sulla ISS due settimane fa alla guida di un equipaggio di quattro persone a bordo della capsula SpaceX della NASA, salutata festosamente anche da Samanha Cristoforetti prima del suo rientro sulla Terra.

Mann ha detto di aver ricevuto molte preghiere e benedizioni dalla sua famiglia e dalla sua tribù, di essere sopraffatta dalla bellezza e dalla delicatezza della Madre Terra e di incanalare "energia positiva" per la sua missione che durerà cinque mesi.

L'astronauta, 45 anni, è nata a Petaluma, in California, è colonnello dei Marines e ha servito in Iraq nel 2013 prima di entrare alla NASA.

Il primo nativo americano nello spazio, nel 2002, è stato l'astronauta John Herrington della Nazione Chickasaw.