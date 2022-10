Conte: “Auspichiamo un Governo europeista e atlantista, no esponente di Forza Italia alla Farnesina”

“Noi confidiamo sempre nell'esperienza, competenza e saggezza del presidente Mattarella anche per questi prossimi passaggi di inizio Legislatura. Ci aspettiamo un esecutivo a forte vocazione europeista, condizione necessaria e indiscutibile”, così Giuseppe Conte al Quirinale con la delegazione M5S per le consultazioni. “È un ragionamento articolato che ricostruisce il conflitto in un modo che secondo noi inaccettabile. Quello che è davvero inaccettabile è che la premessa dell'aggressione militare russa non sia da condannare. Questa è una premessa che ci ha spinto a rappresentare la nostra forte perplessità a Mattarella che il dicastero della Farnesina possa essere affidato a un esponente di Forza Italia”, ha continuato Conte.