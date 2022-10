Corea del Nord testa missili da crociera in grado di trasportare armi nucleari tattiche

Nuovo test missilistico per la Corea del Nord. "Il 12 ottobre è stato condotto con successo un test di lancio di missili da crociera strategici a lungo raggio, mentre venivano adottate potenti misure pratiche per rafforzare in modo significativo il deterrente di guerra nazionale, come richiesto dalla situazione". Così dalla Corea del Nord l'agenzia di stato Korean Central News Agency (Kcna). Due missili da crociera strategici a lungo raggio hanno volato lungo un'orbita sopra il Mare occidentale della Corea e hanno colpito l'obiettivo a 2.000 km di distanza, dicono dall'agenzia nordcoreana. Il leader Kim Jong Un, segretario generale del Partito dei lavoratori della Corea e presidente della Commissione militare centrale, ha guidato sul posto la prova dei missili da crociera strategici a lungo raggio. I membri della Commissione militare centrale del partito hanno assistito alla prova.