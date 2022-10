Crew Dragon Endurance verso la Stazione spaziale internazionale: una russa e due americani a bordo

È partita la nuova missione dell’azienda spaziale statunitense SpaceX, programmata per mezzogiorno (le 18 in Italia). Il razzo di lancio Falcon 9, sormontato dalla capsula Crew Dragon Endurance, è andata in orbita dal Kennedy Space Center, in Florida, anche grazie alle condizioni meteo favorevoli dopo il passaggio della tempesta tropicale dei giorni scorsi.

A bordo un equipaggio formato da una cosmonauta russa, due astronauti americani e un giapponese. La destinazione di Crew-5 è la Stazione spaziale internazionale (Iss), dove i quattro resteranno per 150 giorni. La particolarità di un equipaggio misto, in cui russi e americani convivono e cooperano, indica che lo spazio è uno degli ultimi settori in cui Mosca e Washington continuano a lavorare fianco a fianco, nonostante le tensioni per l'invasione dell'Ucraina.

Non stupisce quindi che la 38enne Anna Kikina - prima cosmonauta russa a volare su una navicella spaziale statunitense dal 2002 - sia al fianco della collega 45enne Nicole Mann, prima donna indigena ad andare nello spazio, e del comandante della missione, il 49enne Josh Cassada, entrambi della Nasa. Il quarto astronauta a bordo è il 59enne giapponese Koichi Wakata. Due settimane fa un astronauta americano era partito per la stazione orbitante a bordo della Soyuz russa e il programma di scambio concordato tra Nasa e Roscosmos all'epoca dei voli Shuttle non è stato mai interrotto.