Crolli al Cimitero di Poggioreale, le bare a vista. I parenti dei defunti: “Colpa della metro”

I parenti dei defunti seppelliti al cimitero di Poggioreale esprimono la loro rabbia per il nuovo crollo avvenuto nei giorni scorsi. Alcuni di loro ritengono che il cedimento, il secondo dopo quello del 5 Gennaio, fosse prevedibile. “Vogliamo i nostri morti, ce li devono dare uno a uno, pietra per pietra”, dice una signora. In lontananza sono ben visibili le bare sospese nel vuoto.